Kingpin Bowling 是一款由 Frosty Pop 制作的街机体育游戏。保龄球从未如此有趣或丰富多彩！沿着保龄球道行驶，尽量避开溢出的苏打水、甜甜圈、铅笔等障碍物！连续击中所有销钉即可激活罢工模式并积累硬币。您准备好享受难忘的保龄球体验了吗？左/右箭头 - 向左/右移动Kingpin Bowling 是一款由 Frosty Pop 制作的街机体育游戏。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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