Desert Worms
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收集数据！逃离蠕虫！作为留在这个荒凉星球上的最后一个人，你有责任收集并保存人类撤离中留下的最后一批研究数据。但要小心！巨大且具有攻击性的蠕虫会来攻击你。穿越尘土飞扬的地形，避开滑溜溜的野兽，确保您的数据安全！ 控制： 左/右箭头键 - 转向 向上箭头 - 如果已充电则激活升压 向下箭头 - 如果已充电则激活诱饵 空格键 - 中断
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