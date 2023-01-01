Thunderdogs.io

击落敌方狗并收集骨头以登上排行榜！ Thunderdogs 是一款多人在线战斗游戏，让你变成一只会飞的战斗小狗。拿起各种武器来摧毁其他玩家，从失败者变成领先者。但要小心：你得到的骨头越多，你的目标就越大！通过躲避和飞出敌人的火力来反击，从而生存。控制： - 使用左右箭头键转向 - 空格键射击 - 向上箭头快速加速 - 向下箭头制动

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