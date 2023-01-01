WebCatalog
4th and Goal 2019

4th and Goal 2019

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“4th and Goal 2019”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

4th and Goal 2019 是一款在线美式橄榄球游戏，由 Tony Corbin 创建。在这款游戏中，您将扮演足球队的四分卫，您必须做出达阵得分并转化为得分。从战术手册中选择不同的动作来布置精彩的传球进攻，或者尝试为自己抢几米并布置另一场进攻。从战术手册中明智地选择你的战术，这样你就可以解锁其他球员来尝试得分，并尝试使其成为团队努力！移动 - 箭头键传球/比赛 - A/S/D Boost - W 快球 - 空格键 菜单导航 - Mouse4th 和 Goal 2019 由 Tony Corbin 创建。它是 4th 和 Goal 系列的一部分，始于 2009 年。从那时起，Tony Corbin 还制作了不同的美式橄榄球游戏，例如 Linebacker Alley 和 Linebacker Alley 2，这些游戏也可以在 Poki 上找到！

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“4th and Goal 2019”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

4th and Goal 2018

4th and Goal 2018

poki.com

4th and Goal 2021

4th and Goal 2021

poki.com

4th and Goal 2022

4th and Goal 2022

poki.com

4th and Goal 2023

4th and Goal 2023

poki.com

4th and Goal 2020

4th and Goal 2020

poki.com

Linebacker Alley

Linebacker Alley

poki.com

Linebacker Alley 2

Linebacker Alley 2

poki.com

A Small World Cup

A Small World Cup

poki.com

Footballwars Online

Footballwars Online

poki.com

Classic Bowling

Classic Bowling

poki.com

Retro Bowl College

Retro Bowl College

poki.com

Touchdown Rush

Touchdown Rush

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策