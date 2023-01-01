《4th and Goal 2023》是一款美式橄榄球游戏，您将扮演职业四分卫，带领您的球队取得胜利。在深受喜爱的系列的最新作品中，您的战术手册中有全新的团队、策略和团队设置。作为橄榄球队的四分卫，您需要做出达阵得分并转化为得分的决定。从战术手册中明智地选择你的战术，这样你就可以解锁其他球员来尝试得分，并使其成为团队努力！打出精彩表现，达阵得分，并选择由现任和前任高中、大学和职业橄榄球运动员创作的比赛！从战术手册中选择不同的动作来布置精彩的传球进攻，或者尝试为自己抢几米并布置另一场进攻。参加一场冠军赛，参加季后赛，并为第四届超级碗和目标 2023 年的下一场超级碗做准备！成为你的橄榄球队的四分卫，指挥达阵得分并转化为得分。从战术手册中选择不同的动作来设置精彩的传球进攻，或者尝试为自己抢几米并设置另一个进攻。移动 - 箭头键传球/进攻 - A/S/DBoost - WSnap 球 - 空格键菜单导航 - 鼠标 4 和目标 2023 由 Glowmonkey 创建。在 Poki 上玩他们的其他体育游戏：Linebacker Alley、Linebacker Alley 2、4th-and-goal-2013、4th-and-goal-2014、4th-and-goal 2018、4th and Goal 2019、4th and Goal 2020 和 4th-and-Goal 2021年，第四名，2022年目标！ 4th and goal 是足球中的一个短语，表示争球线和达阵区之间的距离小于 10 码，这意味着球队距离达阵只有几码。如果一支球队第四次落后，这意味着他们的目标是达阵。您可以在 Poki 上免费玩 4th 和 Goal 2023。4th 和 Goal 2023 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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