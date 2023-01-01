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Footballwars.online 是一款由 ERIGATOHISHIMA 制作的动感十足的多人足球 IO 游戏。戴上橄榄球头盔和护垫，准备好参加比赛。 Footballwars.online 将美式足球的体育精神和优雅与 IO 游戏的有趣、混乱的感觉结合在一起。你的目标很简单，将球传到达阵区并达阵！比赛结束时得分最多的球队获胜。在 Poki 上免费玩 Footballwars.online，向您展示成为 NFL 球星所需的条件！ 控制： 鼠标 - 移动 关于创作者： Footballwars.online 由日本 ERIGATOHISHIMA 创建。

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