Footballwars Online
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Footballwars Online”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Footballwars.online 是一款由 ERIGATOHISHIMA 制作的动感十足的多人足球 IO 游戏。戴上橄榄球头盔和护垫，准备好参加比赛。 Footballwars.online 将美式足球的体育精神和优雅与 IO 游戏的有趣、混乱的感觉结合在一起。你的目标很简单，将球传到达阵区并达阵！比赛结束时得分最多的球队获胜。在 Poki 上免费玩 Footballwars.online，向您展示成为 NFL 球星所需的条件！ 控制： 鼠标 - 移动 关于创作者： Footballwars.online 由日本 ERIGATOHISHIMA 创建。
网站：poki.com
免责声明：WebCatalog 与“Footballwars Online”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。