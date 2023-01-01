Wrassling 是一款由 Colin Lane Games 创建并于 2019 年发布的街机网页游戏。游戏的目标是将对手扔出擂台。这款摔跤游戏让您同时对抗多名战士。你可以挥动手臂猛击敌人，然后将他们扔到绳索上。解锁新帽子和目标。 Wrassling 由 Colin Lane Games 创建，这是一家位于瑞典斯德哥尔摩的单人工作室。 Colin Lane 的其他游戏包括 b-ball hit Dunkers 和 dunkers-2、街机平台游戏 Temple of Boom、多人塔防游戏 Fortz、体育游戏 Golf Zero 和他最新的 Big Shot Boxing。

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