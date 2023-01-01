Tumble Wrestling

翻滚摔跤是一款由 Gruffazilla 制作的格斗游戏。从广泛的名单中选择一位像素艺术角色开始你的摔跤生涯，并踏上这个基于物理的、充满动作的旅程。有各种各样的摔跤手可供选择，每个摔跤手都有职业摔跤的标志性动作，可以用来削弱或击倒对手。使用强力猛击、爱尔兰鞭子、肘击、原子坠落、打桩机和脱离绳索来赢得胜利！你甚至可以用你赚到的钱升级你的战士。继续跳进擂台吧！尝试使用移动键将对手赶出擂台。战斗 - WASD 或箭头键 翻滚摔跤是由 Gruffazilla 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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