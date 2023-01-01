Rowdy City Wrestling 是一款由 Colin Lane Games 制作的体育游戏。在罗迪城的摔跤馆迈出成为世界知名摔跤冠军的第一步。在你的旅程中遇到各种各样的角色，有些人想帮助你，有些人想伤害你。通过参加一对一比赛和其他类型的赛事（例如皇家大战）来提升您的职业生涯。这款逼真的游戏甚至为您提供兼职演出和街头打斗来赚取零用钱的机会。您有能力成为世界上最好的摔跤手吗？欢迎来到喧闹城市摔跤。第一条规则是：谈论它并与您的朋友分享游戏。 移动 - 左/右箭头键 跳跃 - 向上箭头键 拳击 - Z 踢球 - Z（在半空中） 抓斗/打桩机 - Z（当对手被击晕时)Rowdy City Wrestling 由 Colin Lane Games 创建。他们在 Poki 上还有其他游戏，如 Temple of Boom、Wrassling、Rowdy Wrestling、Knight Brawl 和 Dunkers。

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