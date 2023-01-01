Apple Knight 是一款动作平台角色扮演游戏，您是勇敢的英雄，正在探索广阔的魔法幻想世界。在冒险中发现秘密、激动人心的任务、宠物和宝贵的战利品。使用你的武器、魔法物品和咒语击败强硬的头目。与巫师、骑士和怪物战斗 - 或使用陷阱将他们从安全距离处消灭！确保定期升级您的能力，以应对挑战。你可以升级盔甲、宠物、武器和法术！还有多种难度设置，因此每个人都可以玩《Apple Knight》并享受乐趣！移动 - WASD 或箭头键跳跃 - Z 或 J 或 SpaceAttack - X 或 K 或 ControlDash - V 或 ;或 AltThrow 苹果 - C 或 L 或 ShiftApple Knight 由 Limitless LLC 创建。看看他们在 Poki 上的其他游戏：《Apple Knight: Fight》、《Apple Knight: Mini Dungeons》和《Viking Village》！您可以在 App Store 和 Play Store 上找到游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Apple Knight。Apple Knight 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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