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#1 IO 大逃杀游戏。建造、破坏和消除！ Build Royale.io 是一款 2D 射击 IO 游戏，您必须建造并掠夺来升级武器，以击败所有敌人。 建造、破坏和消灭对手来升级你的战利品。你会是最后一个站着的人吗？

网站： buildroyale.io

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