Bullet League

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Bulletleague IO 是一款新平台 IO 游戏，您必须杀死所有敌人。拿起各种武器并收集石头来建造障碍物和方块，就像《堡垒之夜》一样！将你的对手炸上天堂！控制：移动 - A/S/DJump - 空间瞄准/射击 - 鼠标/点击切换武器 - 1,2,3,4,5

网站：poki.com

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