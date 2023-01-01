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Apple Knight: Fight

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Apple Knight: Fight 是一款 2 人动作平台游戏，您将在充满独特武器的多平台竞技场中与另一位骑士作战。你可以玩单人游戏模式来对抗人工智能，或者如果你想与伙伴进行比赛，也可以玩玩家对战模式。你所要做的就是通过任何必要的手段耗尽敌人的生命值。在正确的时间击中大炮，向敌人发射大炮，造成巨大伤害。如果你不喜欢远程和投射物，你可以直接进行近战并用你值得信赖的剑攻击，或者捡起法师掉落的战利品并尝试使用它们。您准备好使用大炮、剑、炸药、特殊能量道具以及最重要的苹果来对抗您面对的每一位骑士了吗？ Apple Knight: Fight 由 Limitless LLC 制作。在 Poki 上玩他们的其他冒险游戏：Apple Knight、Apple Knight: Mini Dungeons 和 Viking Village 您可以在 Poki 上免费玩 Apple Knight: Fight。Apple Knight: Fight 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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