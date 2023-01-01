Bearsus 是一款动作游戏，您将扮演一只斗殴熊，在各种战斗竞技场中与其他熊对抗。凭借经典、简单得令人难以忍受的两按钮控制方案，轻松战斗！从 8 只可玩的摔跤熊中进行选择，并进行混合搭配动作，这样你就可以想出自己独特的风格。磨利你的爪子并跳入街机模式，与 5 只灰熊对战并解锁新的战士和彩色爪子。您还可以在 2 人模式中与毛人对战。如果您想要更大的挑战，您还可以尝试无尽模式，您的生命值会继承上一轮。你是否足够强大，可以用你的熊手成为森林冠军？Bearsus 是 ARF Games 于 2022 年开发的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！你可以在 Poki 上免费玩 Bearsus。Bearsus 可以在电脑和手机上玩手机和平板电脑等设备。

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