Lords of Gomoku 是一款益智和策略棋盘游戏，由 Stefan Nikolic 开发，玩家必须连续 5 颗棋子才能获胜。在这款益智游戏中考验你的技能并挑战五子棋之王。在不同的、令人兴奋的棋盘上与你的敌人竞争，在他们之前连续获得 5 场胜利，并加冕为新的冠军。为了获得更多乐趣，可以挑战朋友并在多人游戏模式中与他们一起玩！使用鼠标左键单击来选择并放置棋子。五子棋之王由塞尔维亚开发商 Stefan Nikolic 开发。您可以在 Poki 上玩他们的另一款游戏 Gem 11！

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