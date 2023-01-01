Hockey Stars 是一款 1v1 曲棍球游戏，您必须作为您最喜欢的国家进行决斗才能击败对手！游戏的目标非常简单，在他们进球之前先进球！跳跃以获得额外的力量并向敌人的目标冲锋！想挑战你的朋友来玩游戏吗？有本地多人游戏，因此您可以与您的朋友一起玩！你能成为曲棍球冠军吗？

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Hockey Stars”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。