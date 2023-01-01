Hockey Stars
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Hockey Stars 是一款 1v1 曲棍球游戏，您必须作为您最喜欢的国家进行决斗才能击败对手！游戏的目标非常简单，在他们进球之前先进球！跳跃以获得额外的力量并向敌人的目标冲锋！想挑战你的朋友来玩游戏吗？有本地多人游戏，因此您可以与您的朋友一起玩！你能成为曲棍球冠军吗？
网站：poki.com
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