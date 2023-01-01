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Air Hockey Championship Deluxe

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空气曲棍球锦标赛豪华版是一款很酷的空气曲棍球游戏，您可以自己玩，也可以与朋友一起玩！在您自己的浏览器中玩经典的空气曲棍球。务必先于对手获得 7 分才能赢得比赛。利用桌子的两侧从一个漂亮的角度得分！并且不要忘记尽你所能地防守。请务必检查您可以解锁的所有不同阶段和冰球，以使游戏看起来更好。你会成为终极空气曲棍球冠军吗？控制桨 - 光标控制桨多人游戏 - WASD/箭头Akos Makovics 创造了这款精彩的空气曲棍球游戏。这是他在 Poki 上的首场比赛。

网站： poki.com

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