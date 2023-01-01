12 MiniBattles 是一款多人派对战斗游戏，您可以在本地比赛中与好友对战。你准备好一决胜负了吗？与朋友一起，看看谁在这款有趣的多人游戏中脱颖而出，共有 12 个单独的迷你游戏供您征服。您将随机参加一场战斗，看看谁能保持警惕，成为所有 12 个迷你战斗的最终冠军！12 个迷你战斗是由 Shared Dreams Studio 创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：MiniBattles

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