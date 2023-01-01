Duck Life: Battle

带上你的鸭子，开始战斗吧！最新的 Duck Life 游戏就在这里，而且比以往任何时候都更好。前往健身房训练你的鸭子，让它们做好战斗准备。沿着你的道路与其他鸭子战斗，赢得你在成为终极鸭子战士的旅程中所需的物品。鼠标 - 点击移动、战斗和训练鸭子生命之战是鸭子生命系列中的最新作品与 ducklife-space 和 Wix Games 创建的原始 Duck Life 一起。这位创作者的另一款有趣的游戏是《蚂蚁艺术大亨》。

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