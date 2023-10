Word vs Word 是一款 2 人益智游戏,您可以在单词形成比赛中与另一位玩家战斗。创建您的角色,选择头像,然后与竞争对手进行实时比赛。你会发现一个类似填字游戏的板子上充满了混乱的字母,你的任务就是滑动一行字母来组成一个单词。你的单词越长,你得到的分数就越多。注意每个字母有多少分,这样你就可以做出惊人的组合!很高兴知道您和您的对手都可以使用 12 个改变游戏规则的能力提升,这可能是决定您胜利或失败的决定性举措。这些包括但不限于:在混合物中添加空白果冻,拼凑出你梦想的单词,或者重新洗牌整个棋盘以破坏对手的下一个得分。这些强化道具每场比赛只能使用一次,因此请明智地选择并在对手之前选择您最喜欢的强化道具!如果您喜欢 Scrabble 和 Wordfeud 等游戏,您一定会喜欢 Word vs Word!不要忘记与您的朋友分享游戏,看看谁是更好的文字大师。滑动一行字母即可组成单词。你的单词越长,你得到的分数就越多。注意每个字母有多少分,这样你就可以做出惊人的组合!Word vs Word 是由 Wix Games 创建的。 Poki 上还有许多其他精彩游戏:Ant Art Tycoon、Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life: Battle、Duck Life Adventure(演示)、ducklife-space、Jellymoji、Jumphobia 和 Let's Roll。您可以玩Word vs Word 在 Poki 上免费。Word vs Word 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站: poki.com

