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Word vs Word 是一款 2 人益智游戏，您可以在单词形成比赛中与另一位玩家战斗。创建您的角色，选择头像，然后与竞争对手进行实时比赛。你会发现一个类似填字游戏的板子上充满了混乱的字母，你的任务就是滑动一行字母来组成一个单词。你的单词越长，你得到的分数就越多。注意每个字母有多少分，这样你就可以做出惊人的组合！很高兴知道您和您的对手都可以使用 12 个改变游戏规则的能力提升，这可能是决定您胜利或失败的决定性举措。这些包括但不限于：在混合物中添加空白果冻，拼凑出你梦想的单词，或者重新洗牌整个棋盘以破坏对手的下一个得分。这些强化道具每场比赛只能使用一次，因此请明智地选择并在对手之前选择您最喜欢的强化道具！如果您喜欢 Scrabble 和 Wordfeud 等游戏，您一定会喜欢 Word vs Word！不要忘记与您的朋友分享游戏，看看谁是更好的文字大师。滑动一行字母即可组成单词。你的单词越长，你得到的分数就越多。注意每个字母有多少分，这样你就可以做出惊人的组合！Word vs Word 是由 Wix Games 创建的。 Poki 上还有许多其他精彩游戏：Ant Art Tycoon、Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life: Battle、Duck Life Adventure（演示）、ducklife-space、Jellymoji、Jumphobia 和 Let's Roll。您可以玩Word vs Word 在 Poki 上免费。Word vs Word 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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