Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure 是一款冒险游戏，您可以设计自己的鸭子并踏上史诗般的旅程。探索广阔的地图，那里有商店、训练道场和热闹的氛围。认识其他鸭子，你可以和他们交朋友、比赛或战斗。有 80 个训练游戏和 8 项技能可供提高，成为最伟大的鸭子冒险家。有史以来最伟大的鸭子冒险家应该有很多赃物，对吧？有超过 75 种武器、服装和配件让你的鸭子看起来独一无二。来吧，成为这个激动人心的冒险的一部分！移动 - WASD、箭头键或 LMB 交互 - 空格键或 LMBDuck Life Adventure 由 Wix Games 创建。在 Poki 玩他们的其他游戏 Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life 4、Duck Life: Battle、ducklife-space、Ant Art Tycoon 和 Jellymoji！

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