Jumphobia 是一款平台游戏，当你面对边缘时会自动跳跃。游戏设有 250 多个房间，分布在 25 个关卡中。如果您能够完成完整的游戏，那么有一个很棒的关卡制作器，您可以在其中创建自己的关卡并上传以供其他玩家玩！该游戏具有一些巧妙的谜题和平台，因此每个级别都感觉新鲜。你能完成每个级别吗？或者您会开始创建自己的关卡供社区玩吗？移动 - 向上箭头重置最后一个检查点 - 按 R 重置房间 - 按住 R 射击 - z 切换武器 - xJumphobia 由 Wix Games 创建。 Wix Games 以《Duck Life》系列和《蚂蚁艺术大亨》等游戏而闻名。

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