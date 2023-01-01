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CircloO 是一款益智游戏，您可以在一个大圆圈内控制一个球。你必须让球绕圈滚动才能完成关卡。在圆周运动中，你必须利用动量来对抗重力。来回滚动，并尝试跳过路上的圆形障碍物。每个级别由多个部分组成，每个新部分都会增加级别的大小！这些游戏可以节省您完成关卡所需的时间。因此，在重玩一个关卡时，您的最佳时间（以及每个部分的最佳时间）将显示在左上角。这样你就可以尝试打破自己的时间并为每个级别创造新的记录。该游戏有 20 个关卡，其中 6 个被标记为困难。该游戏还具有优美的配乐，可帮助您在困难的关卡中保持冷静和镇定。你能通过所有关卡并成为 CircloO 大师吗？ 移动 - W/A/S/D 或箭头键 CircloO 由荷兰开发商 Florian van Strien 创建。

网站：poki.com

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