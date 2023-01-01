CircloO 2 是 CircloO 的官方续集，这是一款出色的技巧性游戏，您可以在更大的圆圈内控制球。就像它的前身一样，你尝试进入小圆圈以进入关卡的下一部分。用你的速度越过障碍，到达目的地。游戏有 24 个全新关卡！所有级别都会在您的道路上设置新的障碍。熟练地控制球，并利用你的动力！尝试通过多次完成关卡来打败自己的时间。该游戏还配有 Stijn Cappetijn 创作的全新美妙配乐。你能打败 CircloO 2 并在每个关卡中设置最佳时间吗？ 控制：移动 - W/A/S/D 或箭头键 关于创建者：Florian van Strien 创建了 CircloO 系列。他是一位技术精湛的荷兰开发者，曾开发过可在 Poki 上玩的原版 CircloO 和 The Final Earth 2 等游戏。

网站：poki.com

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