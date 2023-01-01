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Jungle Roller

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Jungle Roller 是一款益智游戏，您必须扭转并转身走出丛林！丛林滚轴由亚历克斯·哈里森创造。在丛林滚轴中，您可以通过旋转水平仪来移动球。为了完成关卡，你必须将球滚到红点上，当它们变成绿色时你可以继续下一步。秘密门将会打开，这样你就可以进入关卡的新部分。解锁所有门并清除所有障碍，打开通往下一个级别的门。与丛林滚轴一起在丛林中解开谜题！控制：鼠标点击 - 转动关于创建者：Jungle Roller 由 Alex Harrison 创建，他以 Free the Key 等益智游戏而闻名。

网站： poki.com

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