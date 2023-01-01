Bubble Shooter Heroes
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泡泡射手英雄是一款棋盘游戏和泡泡射击游戏于一体的游戏！掷骰子，到达棋盘上不同的标记目的地，在这里你可以玩泡泡射击游戏，打开宝箱等等。拯救所有动物，然后继续下一只动物。但请注意，如果您跳过一个目的地，请务必继续前进，直到再次到达该目的地。拯救完所有动物后，您将获得继续前往下一张地图的钥匙。需要拯救的不仅是动物，还有龙！一开始你可以选择一个角色，一路上有多种成就可以收集！你能拯救所有动物并完成泡泡射手英雄吗？泡泡射手英雄是由兔子山制作的。他们以《Aqua Thrills》和《Roller Coaster Builder 2》而闻名。这两款游戏都可以在 Poki 上玩！
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