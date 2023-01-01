Roller Coaster Builder 2 是一款您可以建造自己的过山车并与他人分享的游戏！ 《过山车建造者 2》由 Rabbit Mountain 制作，是《过山车建造者》系列的第二部作品。创造最酷的过山车与世界其他地方分享！构建循环、开瓶器或创建您自己的自定义轨道。在山脉、大城市天际线或埃及金字塔之间建造你的过山车！添加野生动物、可破坏的环境、恐龙等来完成你的关卡，并将其放到网上。当然，别忘了骑它！控制：鼠标 - 点击创建关于创建者：Roller Coaster Builder 2 由位于保加利亚的 Rabbit Mountain 创建。他们专注于 VR，包括《侏罗纪 VR》和《VR 深渊：鲨鱼海洋世界》等游戏。

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