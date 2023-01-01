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Tap Roller

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Tap Roller 是一款益智游戏，您可以点击屏幕来转动迷宫。继续转动，将所有的球射入球门！ Tap Roller 是由 Kiemura 发明的。目标很简单，转动迷宫让球移动。尝试让所有人都达到目标，继续进入下一个级别。但要小心，当你在一轮中让一个球死掉时，你在下一关中可以使用的球就会减少。继续转动，避开炸弹和激光，使用弹簧，看看你能走多远！不要忘记通过收集硬币来解锁新的角色和主题！控制：点击 - 转动迷宫 关于创建者：Tap Roller 由芬兰的 Kiemura 创建。他还是《Piranh.io》、《Picky Package》和《Jump around》的创造者，这将是他即将推出的下一款游戏。

网站： poki.com

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