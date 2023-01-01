WebCatalog
Piranh.io

Piranh.io

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Piranh.io”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Piranh.io 是 Kiemura 创作的终极水下 IO 游戏！你将扮演海底的食人鱼，执行一个任务：吃掉并消灭所有其他食人鱼。使用助推器和能量提升来击败来自世界各地的其他玩家，并证明谁才是真正的统治者。 Piranh.io 提供在线和离线游戏模式，适合任何类型的玩家。你渴望胜利吗？ 控制： 鼠标 - 移动 鼠标左键单击-增强 空间 - 使用能量提升 关于创作者： Piranh.io 由芬兰的 Kiemura 创建。他还是《Tap Roller》、《Picky Package》和《Jump around》的创造者，这将是他即将推出的下一款游戏。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Piranh.io”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Tap Roller

Tap Roller

poki.com

Shark.io

Shark.io

poki.com

Mope.io

Mope.io

poki.com

Jungle Roller

Jungle Roller

poki.com

Picky Package

Picky Package

poki.com

Roller Coaster Builder 2

Roller Coaster Builder 2

poki.com

Wormate.io

Wormate.io

poki.com

mope.io

mope.io

mope.io

Chair.io

Chair.io

poki.com

Little Big Snake

Little Big Snake

littlebigsnake.com

Jump Around

Jump Around

poki.com

EvoWorld io (FlyOrDie io)

EvoWorld io (FlyOrDie io)

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策