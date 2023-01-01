Piranh.io 是 Kiemura 创作的终极水下 IO 游戏！你将扮演海底的食人鱼，执行一个任务：吃掉并消灭所有其他食人鱼。使用助推器和能量提升来击败来自世界各地的其他玩家，并证明谁才是真正的统治者。 Piranh.io 提供在线和离线游戏模式，适合任何类型的玩家。你渴望胜利吗？ 控制： 鼠标 - 移动 鼠标左键单击-增强 空间 - 使用能量提升 关于创作者： Piranh.io 由芬兰的 Kiemura 创建。他还是《Tap Roller》、《Picky Package》和《Jump around》的创造者，这将是他即将推出的下一款游戏。

网站：poki.com

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