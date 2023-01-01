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Chair.io 是一款有趣的 io 游戏，你必须坐在办公椅上将其他玩家从平台上撞下来。这就像在游乐场的碰碰车里，你希望在现实生活中也能做到。尽全力撞向其他玩家，将他们推开！游戏包含锦标赛设置，您首先必须克服资格赛，然后才能进入四分之一决赛。赢得四分之一决赛，您将进入半决赛，甚至可能进入决赛！确保使用能量提升来升级你的角色，例如增加碰撞能量和更快的速度。移动 - 光标/clickChair.io 由 Kiemura 创建。这是一家位于芬兰的两人工作室。 Kiemura 还创建了 Piranh.io

网站： poki.com

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