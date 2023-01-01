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Picky Package 是一款在线网页游戏，其目标是避开任何障碍来递送包裹。玩各种炫酷的关卡，您需要运送包裹。一定要小心所有会抛向你的障碍物，比如汽车、倒塌的桥梁等等。一定要收集能量 ups 来给你带来优势。不要忘记收集一些硬币来解锁各种令人敬畏的角色。驾驶无人机，跑过橄榄球场并穿越高速公路，最终成为排名第一的包裹投递员！点击 - movePicky Package 由 Kiemura 创建。他还是《Tap Roller》、《Piranh.io》和《Jump around》的创造者，这将是他即将推出的下一款游戏。

网站： poki.com

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