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Casual Cube 是一款风格化且具有挑战性的解谜平台游戏，您需要依靠自己的直觉来生存。系好安全带，让 Casual Cube 带您踏上激动人心的旅程！不要忘记在途中拾取能量，并注意惊喜！向左或向右跳到舞台上，这将揭示无数的障碍和机会。左 - A 或左箭头键右 - D 或右箭头KeyCasual Cube 由 Akos Makovics 创建。他还在 Poki 上创作了《纸飞机》和《空气曲棍球锦标赛豪华版》。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Casual Cube 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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