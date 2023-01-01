Casual Cube
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Casual Cube 是一款风格化且具有挑战性的解谜平台游戏，您需要依靠自己的直觉来生存。系好安全带，让 Casual Cube 带您踏上激动人心的旅程！不要忘记在途中拾取能量，并注意惊喜！向左或向右跳到舞台上，这将揭示无数的障碍和机会。左 - A 或左箭头键右 - D 或右箭头KeyCasual Cube 由 Akos Makovics 创建。他还在 Poki 上创作了《纸飞机》和《空气曲棍球锦标赛豪华版》。
网站： poki.com
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