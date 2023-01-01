Pogo Run 是一款您必须使用弹簧单高跷与其他人比赛的游戏！确保躲避路上的所有障碍，并击败其他 4 名玩家到达终点。 Pogo Run 中的比赛采用淘汰赛制。如果你最后完成，游戏就结束了。每轮（共 4 轮）最后一名玩家被淘汰。确保前三场比赛不垫底，最后一轮获胜，赢得奖杯！每个关卡结束时都会有一个目标，您可以达到该目标以获得一些额外积分。赢得所有游戏，赢得所有奖杯，成为最好的 Pogo Run 玩家！移动 - 单击/箭头Pogo Run 由芬兰的 Kiemura 创建。 Kiemura 因《Piranh.io》、《Tap Roller》、《Jump around》和《Picky Package》等游戏而闻名。

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