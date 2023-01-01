Pogo Penguin 是 DoubleDutch Games 推出的一款又酷又可爱的企鹅游戏。在这个游戏中，你控制一只弹簧单高跷上的企鹅。你必须躲避障碍，同时收集尽可能多的食物。在这一轮中，您可以收集许多能量道具，让您的生活变得轻松并跳得尽可能远！与你的朋友竞争，设定最高分，或者看看谁能跳得最远。通过快速跳过障碍，游戏会给你带来动力，让你的分数上升得更快。游戏为您提供了可以完成的很酷的目标。完成一个目标会给你带来丰厚的奖励。在关卡中收集硬币并从商店购买一些不错的升级以获得速度提升或硬币磁铁，或者购买您可以在游戏中收集的物品的升级，例如无敌或星星提升！该游戏具有可爱的配乐、炫酷的背景和漂亮的角色，你必须使用弹簧单高跷来躲避这些角色。你能设定一个高分吗？向前跳转/确认选择（菜单） - 空格键浏览菜单 - 箭头键Pogo Penguin 由 DoubleDutch Games 创建。他们还因著名的“极速跑者”游戏而闻名。

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