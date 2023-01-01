Neon Flytron: Cyberpunk Racer

Neon Flytron: Cyber​​punk Racer 是一款未来派 3D 赛车游戏，您可以在迷人的霓虹世界中投入车流。躲避建筑物，在移动的桥梁、火车之间移动，并穿过巨大的风扇。玩法也非常简单：您甚至可以用一根手指来驾驶车辆。别忘了收集散布在城市各处的硬币，为自己购买漂亮的定制升级，甚至新车！当事情变得棘手时，请确保在即将遇到障碍物时使用盾牌。您是否具备成为这座赛博朋克城市冠军飞行员所需的敏捷性？驾驶 - WASD、箭头键或鼠标光标您可以自定义城市和您的汽车。在菜单中选择“地图”或“Flytron”选项，然后开始玩转颜色。Neon Flytron：赛博朋克赛车由 GoGoMan 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！Neon Flytron：赛博朋克赛车可以在 Poki 上免费玩。Neon Flytron：赛博朋克赛车可以在您的计算机上玩。

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