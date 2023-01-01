Super Kill-BOI 9000 是一款 Roguelike 生存游戏，您拥有一个可爱的机器人，它以您杀死的怪物的心脏为食，并通过酷炫的升级变得更强。作为一名挥舞着棍子的火柴人，您需要从机器人伙伴那里获得所有帮助。用你的棍子击打所有的野兽，并用你的心脏提供 Kill-BOI 9000，这样它就会变得更强。从多种武器中进行选择并升级以将它们组合起来。解锁武器、盔甲和帽子来定制你的装备！有 3 张地图和大量升级可供选择：炮弹、手榴弹、黑洞、无人机、圆锯，甚至可以增强一种力量效果的协同更新。您甚至可以使用 2 人合作模式与您的朋友一起玩！不要忘记返回主菜单拉动 Kill-BOI 的控制杆以换取 100 颗心，这样您就可以为您的角色掉落一些史诗般的战利品。请务必与您的朋友分享 Super Kill-BOI 9000 并尝试一起玩！移动 - WASD 或箭头键 Super Kill-BOI 9000 由 PlayWithFurcifer 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Super Kill-BOI 9000。Super Kill-BOI 9000 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

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