使用 now.gg 移动云免费在线玩 Super Sus - Who Is The Impostor。 Super Sus是PIProductions出品的一款让你彻夜难眠的社交推理动作游戏!为了找到罪魁祸首,请发挥你的社交推理和欺骗才能,并说服你的船员相信你! 与最多九名其他真人在线游戏,尝试解开冒名顶替者的谜团。为了更接近找出冒名顶替者是谁,请执行调查任务。但请注意:冒名顶替者就在这群人中,他们会不择手段地“杀死”船员!

免责声明:WebCatalog 与 Super Sus 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。