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使用 now.gg 移动云免费在线玩 Super Sus - Who Is The Impostor。 Super Sus是PIProductions出品的一款让你彻夜难眠的社交推理动作游戏！为了找到罪魁祸首，请发挥你的社交推理和欺骗才能，并说服你的船员相信你！ 与最多九名其他真人在线游戏，尝试解开冒名顶替者的谜团。为了更接近找出冒名顶替者是谁，请执行调查任务。但请注意：冒名顶替者就在这群人中，他们会不择手段地“杀死”船员！

网站： now.gg

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