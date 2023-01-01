使用 now.gg 移动云免费在线玩《State of Survival: The Zombie Apocalypse》。自终结人类文明的僵尸大灾难爆发以来，已经过去了漫长的六个月。 现在，只有你和一群最亲密的朋友才能与涌入这座城市街道的无数不死怪物进行战斗。在这款 Android 策略生存游戏中，建立你的城市防御体系，抵御僵尸大军，让你的人民活下去。

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