WebCatalogWebCatalog
Day of Meat: Radiation

Day of Meat: Radiation

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Day of Meat: Radiation 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Day of Meat: Radiation 是一款闲置塔防游戏，讲述在世界末日后的荒原中生存的故事。地球被世界末日事件摧毁后，放射性怪物开始肆虐。你有责任保护自己和你的基地免受一波又一波可怕怪物的攻击。你的基地会自动射击每个敌人，但你的工作是有效地研究和升级基地，而不被部落淹没。发现并升级新的武器、设施、射弹、生命再生、令人惊讶的独特力量等等！请注意，您在实验室中申请的升级将是永久性的。因此，在实时研究和实验室升级之间保持良好的平衡，并确保在必要时加快游戏速度。不要忘记与您的朋友分享，看看谁能活得更久！单击或点击屏幕底部的升级。如果按钮是绿色的，则您有足够的资金来研究它。如果是红色，则需要多存一些。Day of Meat 是由 Lampogolovii 创建的。在 Poki 上玩他们的另一款闲置射击游戏：Day of Meat！您可以在 Poki 上免费玩 Day of Meat：辐射。Day of Meat：辐射 可以在计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Day of Meat: Radiation 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Day of Meat

Day of Meat

poki.com

Day of Meat: Castle

Day of Meat: Castle

poki.com

Idle Breakout

Idle Breakout

poki.com

Idle Miner

Idle Miner

poki.com

Monster Mash

Monster Mash

poki.com

State of Survival: The Zombie Apocalypse

State of Survival: The Zombie Apocalypse

now.gg

Idle Gang

Idle Gang

poki.com

Base Defense 2

Base Defense 2

poki.com

Rusher Crusher

Rusher Crusher

poki.com

Mad Day

Mad Day

poki.com

Castle Defender Saga

Castle Defender Saga

poki.com

Dead Paradise: Race Shooter

Dead Paradise: Race Shooter

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策