Day of Meat: Radiation 是一款闲置塔防游戏，讲述在世界末日后的荒原中生存的故事。地球被世界末日事件摧毁后，放射性怪物开始肆虐。你有责任保护自己和你的基地免受一波又一波可怕怪物的攻击。你的基地会自动射击每个敌人，但你的工作是有效地研究和升级基地，而不被部落淹没。发现并升级新的武器、设施、射弹、生命再生、令人惊讶的独特力量等等！请注意，您在实验室中申请的升级将是永久性的。因此，在实时研究和实验室升级之间保持良好的平衡，并确保在必要时加快游戏速度。不要忘记与您的朋友分享，看看谁能活得更久！单击或点击屏幕底部的升级。如果按钮是绿色的，则您有足够的资金来研究它。如果是红色，则需要多存一些。Day of Meat 是由 Lampogolovii 创建的。在 Poki 上玩他们的另一款闲置射击游戏：Day of Meat！您可以在 Poki 上免费玩 Day of Meat：辐射。Day of Meat：辐射 可以在计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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