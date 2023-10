Day of Meat: Radiation 是一款闲置塔防游戏,讲述在世界末日后的荒原中生存的故事。地球被世界末日事件摧毁后,放射性怪物开始肆虐。你有责任保护自己和你的基地免受一波又一波可怕怪物的攻击。你的基地会自动射击每个敌人,但你的工作是有效地研究和升级基地,而不被部落淹没。发现并升级新的武器、设施、射弹、生命再生、令人惊讶的独特力量等等!请注意,您在实验室中申请的升级将是永久性的。因此,在实时研究和实验室升级之间保持良好的平衡,并确保在必要时加快游戏速度。不要忘记与您的朋友分享,看看谁能活得更久!单击或点击屏幕底部的升级。如果按钮是绿色的,则您有足够的资金来研究它。如果是红色,则需要多存一些。Day of Meat 是由 Lampogolovii 创建的。在 Poki 上玩他们的另一款闲置射击游戏:Day of Meat!您可以在 Poki 上免费玩 Day of Meat:辐射。Day of Meat:辐射 可以在计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 Day of Meat: Radiation 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。