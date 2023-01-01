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Day of Meat

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Day of Meat 是一款由 Lampogolovii 制作的放置型塔防游戏。一颗神秘的彗星刚刚撞击地球，嗜血的怪物也随之出现。因此，拿起武器，准备好保护自己免受一波又一波可怕怪物的攻击。当你管理防守时，我们的英雄将负责射击。发现并升级新的武器、设施、射弹、生命再生、令人惊讶的独特力量等等！请注意，您在实验室中申请的升级将是永久性的。专业提示：您可以使用左上角的切换按钮来加快游戏速度！世界需要你，所以准备好研究和清除吧！单击或点击屏幕底部的升级来研究它。如果按钮是绿色的，则您有足够的资金来研究它。如果是红色的，你需要多存一些。游戏将为您进行射击。Day of Meat 由 Lampogolovii 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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