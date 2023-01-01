WebCatalog
Mutazone

Mutazone

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Mutazone”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Mutazone 是一款动作冒险游戏，您必须在僵尸、变种人和其他生物向您袭来的浪潮中生存。控制你自己的幸存者，你可以用不同的衣服、发型、宠物和武器来定制幸存者。你的枪会自动开火，所以你需要在该区域中走动并攻击尽可能多的怪物，同时试图逃脱它们的控制。与其他 Rogue-lite 和角色扮演游戏类似，当您消灭无数敌人时，您将获得绿色粘液并升级。一旦你收集了足够的粘性物质，你就可以解锁一种随机的力量，这将改变你玩游戏的方式。选择您将获得的能力提升，因为它会产生后果。制定你的英雄的发展策略，并确保你只选择最好的能力来帮助你度过夜晚。有治疗、增加攻击力、扩大攻击半径等能力，甚至还有寻的导弹和激光等令人兴奋的武器！确保捡起宝箱来解锁惊喜奖励！你能在 Mutazone 的不死族群中生存下来吗？

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Mutazone”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Lands of Blight

Lands of Blight

poki.com

Zombie Outbreak Arena

Zombie Outbreak Arena

poki.com

Tower Crush

Tower Crush

poki.com

Chair.io

Chair.io

poki.com

Dual Cat

Dual Cat

poki.com

Rusher Crusher

Rusher Crusher

poki.com

Rainbow Obby

Rainbow Obby

poki.com

Day of Meat: Radiation

Day of Meat: Radiation

poki.com

Huggy Wuggy Shooter

Huggy Wuggy Shooter

poki.com

Big Shot Boxing

Big Shot Boxing

poki.com

Funny Bone Surgery

Funny Bone Surgery

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策