Mutazone 是一款动作冒险游戏，您必须在僵尸、变种人和其他生物向您袭来的浪潮中生存。控制你自己的幸存者，你可以用不同的衣服、发型、宠物和武器来定制幸存者。你的枪会自动开火，所以你需要在该区域中走动并攻击尽可能多的怪物，同时试图逃脱它们的控制。与其他 Rogue-lite 和角色扮演游戏类似，当您消灭无数敌人时，您将获得绿色粘液并升级。一旦你收集了足够的粘性物质，你就可以解锁一种随机的力量，这将改变你玩游戏的方式。选择您将获得的能力提升，因为它会产生后果。制定你的英雄的发展策略，并确保你只选择最好的能力来帮助你度过夜晚。有治疗、增加攻击力、扩大攻击半径等能力，甚至还有寻的导弹和激光等令人兴奋的武器！确保捡起宝箱来解锁惊喜奖励！你能在 Mutazone 的不死族群中生存下来吗？

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