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Tower Crush 是一款由 Impossible Apps 制作的塔防游戏。建造最多六层的塔楼，为其装载武器，升级、进化并在精彩的战斗中击败对手！制定你自己的战斗策略，包括八种独特的职业（战士、圣骑士、亡灵、兽人、维京人、巫师、火元素、石傀儡）和十种极其强大的武器类型（机关枪、大炮、火焰枪、炸弹发射器、冲击波、火箭发射器、激光器、特斯拉、冰炮、强大的等离子炮）。战役模式有超过 280 个关卡，多人游戏模式有无尽的乐趣，每场比赛都会有不同的体验。你准备好摧毁对手的塔了吗？为了荣誉和荣耀！点击或点击你的塔楼之一来选择它，然后点击或点击敌人的一层来攻击。当能量提升图标出现在你的塔附近时，请注意它们，以使用护盾、治疗、雷暴、冰冻等能量提升。Tower Crush 是由 Impossible Apps 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站：poki.com

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