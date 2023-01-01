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Bomba是Nitrome制作的一款动作平台游戏。在这个游戏中，您的目标是使用鼠标或手指引导我们的角色到达所有指定的星星，而无需接触墙壁或任何移动物体。前往其中一个炸弹发射器并抓住它们，然后消灭所有敌人和苔藓丛。继续享受 30 个充满爆炸和冒险的激动人心的关卡吧。这是最好的经典鼠标躲避游戏，您可以免费在线玩！激活/选择角色 - 单击或点击投放炸弹 - 单击（如果持有一个）Bomba 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3、Cave Chaos、洞穴混沌 2、叛变、Skywire、双镜头、测试对象绿色和测试对象蓝色

网站： poki.com

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