Bomber Royale是一款由NadGames制作的在线3D大逃杀游戏。 Bomber Royale 提供单人游戏和多人游戏模式以及精彩的实时动作，令人兴奋的比赛会让您惊叹不已。投掷炸弹并将其推向对手，等待它在适当的时刻爆炸。摧毁周围的板条箱和物品来补充你的军火库并拾取奖励物品。您甚至可以使用游戏内货币来解锁新皮肤。来吧，玩一玩，这个游戏就是炸弹！移动 - WASD 或箭头键 投掷炸弹 - 空格键 推炸弹 - 鼠标左键 Bomber Royale 由 NadGames 创建。在 Poki 上查看他们的其他精彩游戏：Combat Online、Combat Reloaded、Combat Reloaded 2、PixWars 2 和 Rebels Clash

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