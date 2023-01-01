Combat Reloaded 2 是一款第一人称射击多人游戏，也是热门游戏 Combat Reloaded 和 Combat Online 的续作。两者均由 NadGames 开发。踏入竞技场，做好全面战斗的准备。从大量不同的地图中选择我们的战斗场景，并准备好用几种不同的武器武装自己。与你的敌人进行一场全面的战斗，看看哪支队伍会取得胜利！你有能力跻身巅峰吗？Combat Reloaded 2 由总部位于墨西哥的 NadGames 开发。他们也是《重装上阵》和《战斗在线》（战斗 5）的创作者。

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