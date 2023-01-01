Battle Dudes
battledudes.io
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Battledudes.io 是一款真正的多人 2D 射击游戏，具有完全可破坏的地图，您可以在其中与其他团队和玩家战斗以获得胜利！游戏拥有多张不同的地图和多种游戏模式供你选择，有多种地图和游戏模式组合。为了帮助您对抗军火库中的敌人，您拥有超过 20 种不同的武器，您可以通过玩游戏并获得 XP 点来解锁它们。
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