Build & Crush 是一款您可以建造或粉碎关卡的游戏！在构建模式中，您可以使用块来塑造自己独特的关卡，然后您可以粉碎它，或上传以供其他人粉碎。在粉碎菜单中，您会看到大量用户创建的关卡，您可以使用各种武器、车辆或自然灾害来摧毁它们。在飞机、核武器、闪电、火山等等之间进行选择！您可以从菜单中自行选择级别，也可以选择随机模式。除了建造和粉碎模式之外，还有多人游戏模式，目前以僵尸模式为特色。在这种模式下，你必须组队并在僵尸摧毁建筑物之前杀死它们。你能创造一些很棒的关卡，更重要的是，粉碎它们吗？菜单 - PCrush - CBlocks - Tab选择粉碎功率/射击 - 光标摆脱当前功率 - QBuild & Crush 是由 Ctrl4ltDel 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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