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Noob Archer

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Noob Archer 是一款带有射击元素的益智游戏。世界已被僵尸占领，你必须一次消灭世界上的邪恶僵尸！使用你的弓箭清除每一个精心设计的僵尸关卡。游戏中的僵尸一旦被你的箭（或炸药等环境危害）击中就会死亡。因此，请仔细瞄准并享受发现射击僵尸的多种创意方式的乐趣。有些关卡会给你的箭比僵尸还少，所以你还必须制定策略并尝试用一支箭摧毁多个敌人。如果您遇到困难，请随意跳过一个级别。你能在 Noob Archer 中完成所有 150 个关卡吗？按住鼠标左键或手指瞄准，然后松开即可射击。Noob Archer 由 Vanorium 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Noob Archer。Noob Archer 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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