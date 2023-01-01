Arcane Archer

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奥术弓箭手是一款奇幻冒险游戏，您猜对了，您将扮演一名弓箭手！拿起你的弓箭，在成群的怪物中杀出一条血路，避开危险的障碍。在每个关卡的最后，都有一个神奇的升级等着你。这些可以给你更多的生命值、浮动护盾、冰箭等等！该游戏旨在让您每次玩游戏时都能创造出前所未见的新关卡，因此总会有新的挑战在等着您。你能穿越奥术弓箭手的危险世界吗？

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