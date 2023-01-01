My Singing Monsters

使用 now.gg 移动云免费在线玩《我的歌唱怪物》。我的歌唱怪物是由 Big Blue Bubble 开发的音乐游戏，玩家必须喂养和照顾有趣的音乐怪物！准备好迎接你从未经历过的怪物饲养冒险吧。 欢迎来到居住着神奇音乐怪物的神奇岛屿。这些唱歌的怪物会让你想要用脚打点并随着节奏摇摆。收集并饲养你自己的歌唱怪物家族。为大家设计和升级一个舒适的岛屿住宅。然后踏上 Singing Monster 的狂野世界，踏上音乐之旅！ 一边随着催眠、欢快的节奏起舞，一边装饰和翻新这座热带岛屿。遇见各种各样可爱又有趣的怪物，你可以收集它们并升级。与来自世界各地的其他 Singing Monsters 玩家见面并分享技巧！

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